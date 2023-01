Prefeito anuncia convocação de mais 60 agentes de combate a endemias e 100% de cobertura do Município

Sete Lagoas terá uma cobertura completa das equipes de Agentes de Combate de Endemias (ACE) a partir de fevereiro. Isso será possível graças a um investimento próprio da Prefeitura autorizado pelo prefeito Duílio de Castro nesta quarta-feira, 25 de janeiro. A iniciativa vai permitir a convocação de mais 60 agentes para atuar na linha de frente do combate de diversas doenças.

“Essas convocações são importantes para diminuirmos os índices de doenças como dengue, leishmaniose, etc. Com mais esse reforço no número de agentes de combate a endemias, cobriremos 100% do território do município. A população pode e deve colaborar, reduzindo os focos que possam provocar essas doenças e recebendo bem os agentes em suas casas. Seguimos melhorando cada vez mais a prestação dos serviços públicos, principalmente na área da saúde”, afirmou o prefeito.

A necessidade de reforçar este trabalho foi identificada por meio de um estudo da Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes que serão convocados participaram do processo seletivo realizado no ano passado pela administração municipal que regulamenta a contratação. Outros 180 profissionais assumiram a função no fim do ano passado. “Antes do processo seletivo tínhamos 190 agentes. Agora, passaremos para 240 profissionais. Assim, teremos ciclos de visitas mais curtos e frequentes, sem os os rodízios que eram feitos antes”, completa a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Maria Tereza Rodrigues. Os nomes dos convocados será publicado o Diário Oficial do Município na próxima sexta-feira, 27 de janeiro.