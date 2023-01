Democrata inicia venda de ingressos para estreia em casa na elite estadual

Estão à venda, a partir das 9h desta quinta-feira (26), os ingressos para o jogo do Democrata contra o Pouso Alegre, na Arena do Jacaré, no sábado (28), às 16h. O valor cheio é de R$ 30, com meia entrada, R$ 15, para estudantes, idosos e crianças até 12 anos.

Os torcedores podem adquirir as entradas no site oficial, democratajacare.com.br, na Arena do Jacaré e nos seguintes locais: Lojas Beco (Emílio de Vasconcelos e Monsenhor Messias), Carnes e Afins, 7 Lakes Barber Shop, Casa Progresso, Cooperlíder, Mobiliadora São José, Padaria 24h, Padaria Lanza e Padaria Morro Vermelho. As vendas prosseguem até momentos antes da partida. A expectativa da diretoria é que aproximadamente cinco mil torcedores empurrem o time que busca a primeira vitória no estadual.

Para mais comodidade quem ainda não se associou ainda pode adquirir o Plano de Sócio VIP (12 x R$ 31,65) com ingressos para os jogos em casa, camisa exclusiva e vários benefícios. Outra modalidade é o Passaporte Alvirrubro (R$ 59,90) com entradas para os jogos na Arena, benefícios e sorteios exclusivos.

Uma das grandes novidades para o torcedor neste ano, na Arena, é a parceria do clube com a startup One ID. A empresa oferece agilidade e comodidade com as vendas digitais por meio de uma tag (um chip) que trabalha junto com o app Democrata Futebol Clube. Um dos objetivos é oferecer uma experiência inovadora para otimizar os processos desde a entrada ao estádio até a compra nos bares. Todas as informações no site oficial democratajacare.com.br.

por Marcelo Paiva