América-MG desbanca São Paulo, Santos e Bragantino, e volta à final da Copinha após 27 anos

Última vez que o Coelho disputou a final foi em 1996, quando se sagrou campeão

América-MG e Palmeiras disputarão a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, aniversário da cidade de São Paulo, às 15h30 (de Brasília), no estádio do Canindé. A partida terá transmissão da Globo e do sportv. Esta será a primeira vez em que o time mineiro volta a disputar a final da competição em 27 anos. A última foi em 1996, quando o Coelho foi campeão em cima do Cruzeiro.

O título de 96 representou a consagração das categorias de base do América-MG. Naquele ano, participaram da campanha Gilberto Silva, Rinaldo (eleito a grande revelação da competição), além do zagueiro William, que levantou vários títulos como capitão do Corinthians, e o lateral Evanílson, que foi convocado para a Copa América de 1999 e teve algumas passagens pela Seleção Brasileira principal.

Agora em 2023, o América-MG tem uma campanha absoluta na Copinha 2023, com 100% de aproveitamento. Venceu os três jogos da primeira fase, se classificando como líder do grupo.

O time comandado por Mairon César triunfou sobre o São Paulo (terceira fase), e depois bateu o Bragantino (oitavas), Ituano (quartas) e Santos (semifinal). Agora, o Coelho disputa o título com o Palmeiras.

Campanha de 1996

Naquela edição, o Coelho fez parte do grupo E, ao lado de Botafogo, Juventude e Paulistano. Com duas vitórias e um empate, o Coelho terminou a primeira fase na segunda colocação, perdendo a liderança para o Botafogo no saldo de gols.

Nas oitava de final, o América-MG superou o São Paulo por 2 a 0. O adversário das quartas foi o Internacional, que foi derrotado por 1 a 0. A semifinal foi disputada com o Nacional, do interior de São Paulo. A partida terminou em 1 a 0 para o Coelho.