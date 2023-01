Crianças de escolas públicas poderão ganhar ingressos para jogos do Atlético e do Cruzeiro; entenda

Marcato disse que o Estado tem direito a ingressos VIP para jogos e eventos no Mineirão, fruto do acordo feito com a Minas Arena quando a concessão foi feita. Antes, esses ingre

“O que a gente vai começar a fazer, já alinhado com a Secretaria de Educação, é fazer com que as melhores escolas estaduais e os alunos da rede pública estadual possam assistir os times aqui em Belo Horizonte, se utilizando desses ingressos. Os clubes já concordaram em financiar o transporte e acomodação dessas crianças”, revelou o secretário destacando que isso contará como uma atividade extracurricular.

O secretário destacou ainda que as crianças poderão também visitar os centros de treinamento dos clubes e entrar com os jogadores em campo.

Os ingressos eram sorteados entre os funcionários públicos. No entanto, agora eles irão para crianças de escolas públicas.

Para conseguir desenvolver essas ações, Fernando Marcato tem que concluir a missão de unir novamente, principalmente, o Cruzeiro com a Minas Arena, gestora do Mineirão. O Atlético jogará no estádio apenas até junho, já que depois terá seu estádio próprio. Até lá, é necessário que o secretário faça com que os times consigam atuar no Gigante da Pampulha, algo que não está acontecendo neste início de ano e já causou rompimento da Raposa com o Gigante.

Hoje em Dia