Cruzeiro destaca liberação de William e revela que Mateus Vital não precisará passar por cirurgia

Diferente de Vital, o zagueiro Weverton, que machucou servindo a Seleção Brasileira sub-20, será submetido a cirurgia no tornozelo direito. O procedimento acontecerá nos próximos dias sendo conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina.

Enquanto o zagueiro ainda vai entrar para o bloco cirúrgico, o volante Fernando Henrique, recém-chegado à Toca II, foi operado pelo Dr. Sérgio para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito, ocorrido durante as atividades no CT. O jogador inicia os trabalhos de recuperação na fisioterapia nos próximos dias.

E teve boa notícia vindo do DM, o volante Filipe Machado recebeu alta do tratamento de fisioterapia pulmonar, que realizou no último mês e está liberado para iniciar a preparação física. Quem também está recuperado e já pronto para iniciar os treinamentos com a equipe de Pezzolano é o lateral-direito William. O jogador chegou ao clube ainda se recuperando de lesão no tendão do joelho direito.