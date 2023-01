Sobe para 241 o número de cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas

Conforme a atualização, nas últimas 24 horas o município de Cuparaque, no Vale do Rio Doce, decretou situação de emergência no Estado. A região tem sido castigada pelas chuvas desde o início do ano. Nesta quarta, a Defesa Civil indica que, como consequência do canal de umidade direcionado para o estado, o dia ainda será nublado com previsão de grande volume de chuva para a área.

Segundo o levantamento, desde o início do período chuvoso, em setembro do ano passado, 2.072 pessoas ficaram desabrigadas no Estado. Outras 11.455 estão desalojadas.