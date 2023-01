Saúde mental: entenda a importância do autocuidado para o bem-estar psíquico

CEJAM apoia campanha Janeiro Branco com dicas à manutenção de uma mente equilibrada e serviços de apoio em UBSs

Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram de depressão no mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Somente no Brasil são cerca de 11,5 milhões, o terceiro país do mundo em número de depressivos.

Em 2023, sob o lema “A vida pede equilíbrio”, a campanha Janeiro Branco, criada em 2014, tem como objetivo chamar a atenção de pessoas, instituições e autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental humana e estimular o debate sobre o tema.

O psicólogo do CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “João Amorim” Marcus Malavasi explica que os transtornos mentais são caracterizados por mudanças no padrão comportamental, que trazem prejuízo às atividades diárias, e exalta que o ser humano é biopsicossocial, ou seja, compreende as dimensões biológica, psicológica e social.

“Existe uma linha de normalidade, quando o indivíduo tem um problema e consegue continuar as atividades do dia a dia. O sinal vermelho acende quando a pessoa deixa de fazer coisas corriqueiras, quando o transtorno mental paralisa o ser e ele deixa de cuidar de si, como tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes etc.”, alerta.

O especialista orienta que, diante do sofrimento psíquico, mais importante do que a busca pela cura é a estabilização. “O tratamento medicamentoso, juntamente com o acompanhamento psicológico, ajuda na saída da crise, além de diminuir os sintomas”, reitera.

Conforme Malavasi, a prática de exercícios físicos e a meditação são muito importantes para a saúde mental, pois integram o cuidado da mente e do corpo. Ele ressalta que muitas atividades voltadas ao autocuidado são oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como caminhada e mindfullness, por exemplo. Outro serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é o acompanhamento nutricional, que auxilia na saudabilidade da alimentação.

“Enquanto familiar, não pode haver julgamento sobre o que a pessoa está passando. É preciso ter a escuta qualificada e incentivar a busca por ajuda. Ademais, a pessoa não deve ser pressionada e é importante que ela sinta que não está sozinha nesta luta dentro de si”, finaliza.



Dicas de autocuidado

Ter mais tempo para si;

Manter relações saudáveis;

Saber lidar com as questões do dia a dia;

Dormir bem;

Cuidar da alimentação, que deve ser regrada e saudável;

Manter uma rotina organizada;

Ser grato e manter o pensamento positivo;

Aprender a dar limite para as pessoas;

Não se fechar em pensamentos negativos;

Compartilhar os sentimentos com uma pessoa de confiança;

Ser gentil consigo.

CAPS e CVV

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) fornecem serviços de saúde de caráter aberto, sem agendamento, e comunitário voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

As equipes de atendimento são formadas por multiprofissionais que empregam diferentes intervenções e estratégias de acolhimento, como psicoterapia, seguimento clínico em psiquiatria, terapia ocupacional, reabilitação neuropsicológica, oficinas terapêuticas, medicação assistida, atendimentos familiares e domiciliares, entre outros.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o CEJAM gerencia o CAPS Infantojuvenil II M’Boi Mirim, CAPS Álcool e Drogas III Jardim Ângela e CAPS Adulto II Jardim Lídia.

Já o Centro de Valorização da Vida (CVV), instituto que apoia emocionalmente todas as pessoas que acessam o serviço, realiza atendimento 24h por dia, com voluntários que se revezam para conversar por telefone (188), e-mail ou chat.

Sobre o CEJAM

O CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos. Fundada em 1991, a Instituição atua em parceria com prefeituras locais, nas regiões onde atua, ou com o Governo do Estado, no gerenciamento de serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Itu, Osasco, Campinas, Carapicuíba, Franco da Rocha, Guarulhos, Santos, São Roque, Francisco Morato, Ferraz de Vasconcelos, Peruíbe e Itapevi.

Com a missão de ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde, o CEJAM é considerado uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS). O seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra e um dos fundadores da Instituição.