Dadá Belmonte celebra estreia com gol pelo América: ‘Não poderia ter começado melhor’

“Muito feliz pela estreia com um gol. Não poderia ter começado de maneira melhor. É muito bom chegar já podendo ajudar minha nova equipe e eles sabem que farei de tudo para seguir assim”, disse Dadá, que entrou em campo aos 25 minutos da etapa final e balançou as redes aos 40.

O atacante foi destaque do Água Santa-SP e do Goiás na última temporada. Ele pertencia ao time paulista, mas foi adquirido em definitivo pelo América até o fim de 2025.

“Estou comprometido com o América e agradeço mais uma vez pela oportunidade incrível que estão me dando!”, disse o jogador, que chegou com a missão de melhorar o volume de gols do Coelho e o setor ofensivo, principal ponto de crítica na última temporada.

