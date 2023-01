Hulk alcança 14° ‘doblete’ pelo Atlético, mas ainda segue na busca do ‘hat-trick’

O Atlético estreou na temporada 2023 com a força do atacante Hulk, que marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. O craque atleticano chegou ao 14° jogo marcando dois gols com a camisa alvinegra, no entanto, nunca conseguiu marcar três ou mais.

No Atlético desde 2021, Hulk é o principal artilheiro, tendo marcado 67 gols em 115 jogos. Ele conseguiu seu primeiro doblete logo no segundo jogo em que balançou as redes pelo clube, contra o América de Cali-COL, pela Libertadores. No primeiro ano pelo Galo, foram sete jogos marcando dois gols.

Em 2022, Hulk fez mais seis dobletes, sendo que chegou a enfileirar três jogos seguidos alcançando essa marca: Caldense (semifinal do Mineiro), Cruzeiro (final do Mineiro) e Internacional (Brasileirão). O último jogo em que havia marcado duas vezes foi em outubro do último ano, contra o Fluminense, pelo Brasileirão.