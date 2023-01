A pedido do Cruzeiro, clássico contra o Atlético será em uma segunda-feira, no Independência

Antes marcado para acontecer no Mineirão no dia 12 de fevereiro, um domingo, às 18h30, o clássico agora ocorrerá no Independência, no dia seguinte, segunda (13), às 20h. Segundo o ofício da FMF, a solicitação partiu do clube mandante, no caso, o Cruzeiro.

Em entrevista ao programa Donos da Bola, Samuel Lloyd, gestor da Minas Arena, que é quem cuida do Mineirão, afirmou que o Cruzeiro jogará todas as partidas do Mineiro como mandante no Independência. A reportagem entrou em contato com a Raposa, que ainda não se pronunciou sobre o motivo das alterações e se a afirmação de Llody é verdadeira.