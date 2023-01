21 MORTES: Minas soma 240 cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas

Conforme a atualização, os municípios que decretaram situação emergência nas últimas horas foram Dores do Turvo, na Zona da Mata, Setubinha e Berilo, no Vale do Jequitinhonha, Divino das Laranjeiras e Itabirinha, no Vale do Rio Doce.

Segundo o levantamento, desde o início do período chuvoso, em setembro, 2.072 pessoas ficaram desabrigadas no Estado. Outras 11.455 estão desalojadas. Ao todo, o estado já registrou 21 mortes desde o início do período chuvoso, nos municípios de Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Governador Valadares, Inhapim, Piraúba, Presidente Bernardes, Santa Luzia (2), Vespasiano, Grão Mogol (2), Antonio Dias (5), Resende Costa, Caratinga, Barbacena e Caldas (2). Hoje em Dia