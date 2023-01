Sócio torcedor do Jacaré tem preço promocional até a próxima segunda-feira (23)

Ingressos para os jogos na Arena, estacionamento, camisas oficiais e sorteios exclusivos são alguns dos benefícios disponíveis nas duas categorias oferecidas pela diretoria no programa de sócios desta temporada. As vendas com preço promocional acontecem até a próxima segunda-feira (23), dia da estreia na elite estadual.

Vendas disponíveis site oficial do clube, democratajacare.com.br, na Arena do Jacaré e na Seven Lakes Barber Shop, onde fica a loja oficial. O pagamento pode ser via pix, à vista ou no cartão de crédito. A modalidade Passaporte Alvirrubro, R$ 59,90, oferece pacote de ingressos para as quatro partidas da primeira fase em Sete Lagoas, tag eletrônica One ID (oneidapp.com.br)*, participação em sorteios exclusivos e 10% de desconto em serviços dentro do app do Democrata F.C.

A categoria de Sócio Torcedor Vip, R$ 379,90 em até 12 vezes, oferece camisa oficial exclusiva, copo personalizado 500ml, ingressos para arquibancada coberta e acesso exclusivo pelos portões 3 e 4. O Sócio Torcedor Vip vai contar também com bar, banheiros exclusivos, acesso à internet gratuito, desconto no estacionamento em dia de jogos em casa e outros benefícios.

Os programas de passaporte e sócio foram pensados para beneficiar todos os tipos de torcedores. A ideia é oferecer uma experiência confortável e diferenciada nos jogos do Democrata em Sete Lagoas com o objetivo de transformar a Arena do Jacaré em um verdadeiro caldeirão.

O Democrata estreia na elite do estadual na próxima segunda-feira (23), 20h, contra o Democrata GV fora de casa. Na primeira fase serão quatro partidas na Arena do Jacaré: dia 29.01 diante do Pouso Alegre; 04/02 contra o Villa Nova; 12.02 o adversário será o Ipatinga e a partida contra o Athletic acontece no dia 26.02.

por Marcelo Paiva