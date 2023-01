100 anos da Previdência: INSS promove encontros virtuais para orientar população 

Em comemoração aos 100 anos da Previdência Social, o INSS em Minas Gerais irá realizar ações para orientar a população sobre serviços e benefícios previdenciários. A partir da próxima semana, o Programa de Educação Previdenciária (PEP) irá promover encontros virtuais, abertos à participação da comunidade. A proposta é trabalhar, de modo dinâmico e interativo, aspectos da legislação e sua aplicação prática na vida dos cidadãos.

A primeira reunião, na segunda-feira (23), terá como tema “Segurados – Formas de filiação e seus valores de contribuição para 2023”, abordando tipos de segurados, as alíquotas de contribuição de acordo com cada categoria, entre outros assuntos. Já na quinta-feira (26), o encontro será sobre “Pensão por morte: cuidados com a família – o direito e acesso do dependente”. Os dois encontros serão realizados de forma remota, através da plataforma Teams (veja abaixo como participar).

Além disso, de janeiro a março deste ano, acontecerá o “Curso para Disseminadores em Previdência Social”. Serão nove encontros, que, de forma mais completa, incluirão, no conteúdo, benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e auxílio-acidente, salário-maternidade, auxílio-reclusão e os tipos de aposentadoria.

Cursos como esse, informações sobre cronograma de oferta de capacitações, assim como modo de inscrição estão disponíveis no site da Escola PEP.

Estas ações comemorativas são realizadas pela equipe de Educação Previdenciária da Regional do INSS na Sudeste II, que é responsável pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

100 anos da Previdência Social – saiba como participar dos encontros virtuais

Segurados – Formas de filiação e seus valores de contribuição para 2023

Dia 23/01 (segunda-feira) – 10h

Acessar a sala pelo aplicativo Teams, clicando aqui , ou através do site: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in inserindo o ID da Reunião: 236 532 844 443 e a senha: 100anos.

Pensão por morte: cuidados com a família – o direito e acesso do dependente

Dia 26/01 (quinta-feira) – 10h

Acessar pelo aplicativo Teams, clicando aqui ou através do site: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in, inserindo o ID da Reunião: 271 383 035 839 e a senha: 100anos.