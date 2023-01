Neste sábado (21) tem lançamento do Bloco Pé Inchado no Carnaval de Sete Lagoas

Após dois anos ausente das festas de Momo, o Bloco Pé Inchado está de volta e vai pra ruas com muito samba, pagode e alegria. O lançamento oficial do bloco Pé Inchado será neste sábado, dia 21 de janeiro, a partir das 14h, engrossando a programação do pré e do Carnaval 2023 de Sete Lagoas.

Criado em 2018 por amigos frequentadores do Bar do Forlan (Barbosa Espetos) o bloco do Pé Inchado atraiu amantes do carnaval, e neste ano terá como puxador oficial Fabinho do Terreiro, sambista conhecido, puxador de Escola de Samba e compositor de muitos hits interpretados por Zeca Pagodinho, dentre outros cantores de toda a região.

O bloco democrático, sairá na Rua Carmélia, 235, bairro do Carmo, próximo ao Campo do Serrinha. Mais informações disponíveis nas redes sociais: @blocopeinchado2023.

Você não pode perder!

Serviço:

– Lançamento oficial do carnaval 2023 – Bloco Pé Inchado

– Horário: 14h

– Local: Rua Carmélia, 235, bairro do Carmo – Próximo ao Campo do Serrinha

– Atrações: Fabinho do Terreiro, Mestre Saúva, Robinho Cachoeira, Ricardo do Pagode, Deleiy do Pandeiro, Dedei do Cavaco, Renê Madeira, Elison Silva, Tulla do Samba, Léo e Dedei do Cavaco, Jefferson Tadeu, Gilmar do Cavaco e Tom Correa.

– Instagram: @blocopeinchado2023