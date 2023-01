Estreiam sábado: Nova temporada: Atlético e Cruzeiro ainda vivem momentos distintos, mas Raposa diminuiu a diferença

Em campo, apesar da reformulação de mais de 70% do elenco, o time celeste tem o trunfo da continuação do treinador e a manutenção de alguns jogadores que foram importantes em 2022, além, claro, de ter se reforçado com atletas de mais qualidade, acostumados com a elite do futebol brasileiro. O Atlético também passa por um recomeço. Mesmo que a base do elenco tenha sido mantida, com a perda de alguns jogadores, mas que já foram repostas, o ponto principal é como o time vai se comportar com o comando do argentino Eduardo Coudet, que tem a missão de recuperar o nível de futebol apresentado em 2021.