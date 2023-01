Campeonato Mineiro teve artilheiro com mais de 40 gols, mas vive ‘seca’ nos últimos anos; relembre

O Campeonato Mineiro começa neste sábado (21) com a expectativa de ser um dos melhores dos últimos anos. Além do título, os jogadores, principalmente os atacantes, buscam também a artilharia da competição, que já teve um goleador com mais de 40 gols na sua história, mas, recentemente, não tem artilheiros com muitos gols.

O estadual começou em Minas Gerais em 1915, ainda na fase amadora, que durou até 1957. Nesse período, foram disputadas 43 edições, que tiveram diversos artilheiros. O maior deles é Ninão, que atuava pelo Palestra Itália (atual Cruzeiro) e foi artilheiro em 1928, 1929 e 1930. Na edição de 28, estabeleceu um recorde praticamente imbatível, marcando 43 gols, sendo 10 em apenas um jogo (vs Alves Nogueira). Na oportunidade, o Palestra foi campeão marcando 91 gols em apenas 16 jogos. Além de Ninão, o atacante palestrino Bengala marcou 31 gols naquele ano.

Ninão com a camisa do Palestra Itália, onde fez 43 gols em apenas uma edição do estadual (Acervo/Cruzeiro)

Antes de Ninão, o grande destaque na artilharia do Mineiro era Britto, do América. Pelo Coelho, ele liderou a artilharia em cinco edições seguidas (1916 /17 /18 /19 /20), e é até hoje o jogador que mais vezes foi artilheiro do estadual. O último artilheiro da era amadora, no campeonato de 1957, foi Bertolô, que atuava pelo Democrata de Sete Lagoas. Ele marcou 16 gols.

No período amador, os times da capital já dominavam tanto os títulos quanto as artilharias. O Atlético teve 14 artilheiros, o América 11 e o Cruzeiro oito, sendo cinco ainda pelo Palestra Itália.

Era Profissional

A era profissional do Campeonato Mineiro começou em 1958 e dura até os dias de hoje. O primeiro artilheiro veio do Atlético, campeão daquele ano, com Nino marcando 18 gols. Os maiores artilheiros dessa era são Miltinho, do Sete de Setembro, e Dadá Maravilha , do Atlético, que marcaram 29 gols em 1960 e em 1969, respectivamente.

Dadá, inclusive, é o jogador com mais artilharia do estadual na era profissional, sendo quatro ao todo (1969 /70 /72 /74). Ele ajuda o Atlético a ser, assim como na era amadora, o time com mais artilheiros. O alvinegro tem 21 contra 20 do Cruzeiro. O América tem apenas 13.

Campeão em 1970, Dadá Maravilha comemora o título e a artilharia com os companheiros (Acervo/Atlético)

Apesar de muitos gols no seu período inicial, o Campeonato Mineiro vive um “período de seca” recentemente. Nos últimos 10 torneios, apenas Fred, em 2019 pelo Cruzeiro, passou de 10 gols, marcando 12 ao todo. O último artilheiro da competição foi o atacante Hulk, com 10 gols. Ele é o principal favorito a ser também o artilheiro da edição de 2023.