Minas em alerta: Crescimento da economia mineira depende da retomada da China após lockdown

Os chineses são os principais compradores de soja, carne e minérios de Minas Gerais. Por isso, um desaquecimento por lá pode resultar em diminuição das riquezas aqui.

Segundo o economista, os empresários mineiros vivem a expectativa do que vai acontecer a partir de agora com a mudança promovida pelo governo chinês em sua política de combate à Covid-19.

Atualmente, a expectativa do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central brasileiro é que o Brasil cresça 0,77% neste ano e, segundo João Pio, Minas Gerais não deve se descolar desse rendimento

“Quando surgia um caso de Covid em uma grande cidade, toda a cidade era fechada e a produção local paralisada. Isso tem impacto na economia do país, mas também no mundo inteiro, por causa da relevância da China na economia”, destaca João Pio.

O economista lembra que, em 2021, a China representou cerca de 41,5% de tudo que Minas exportou, o que representa uma entrada de quase 16 bilhões de dólares no Estado. “Para se ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2022, o PIB de Minas teve uma retração de 2,8%, principalmente por uma queda na indústria extrativa, que se espalha na economia e é impactada diretamente pela China”, explica.

De acordo com a análise de João Pio, o impacto de um baixo rendimento na economia chinesa pode ser maior que o da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele explica que no caso dos chineses o impacto seria direto aos produtores, enquanto a guerra traria impactos indiretos através de inflação e alta nas taxas de juros.

Outro ponto que pode atrasar investimentos mineiros é a incerteza em relação à postura que será adotada pelo governo federal na condução da política econômica. O analista destaca a questão de uma “âncora fiscal”, que está relacionada com a capacidade do governo de controlar as contas e cumprir seus compromissos. “Se o governo conseguir avançar com a proposta de reforma tributária, se for bem feita, pode contribuir nos próximos meses para aumentar a confiança e para a atividade econômica”, avalia.