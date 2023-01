Passando a Limpo: Presidente de Câmara Municipal Caio Valace fala dos projetos no comando do Legislativo

O Programa Passando a Limpo, realizado pela Rádio Eldorado em parceira com o SeteLagoas.com.br, recebeu hoje o vereador e Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas Caio Valace numa entrevista de pautas importantes para a cidade.

Caio Valace começou falando sobre o quadro profissional reduzido disponível nesse primeiro momento e a necessidade de reestruturação por meio de um novo concurso público.

No programa foi abordado também o grande número de pedidos de providência recebido pelos vereadores ainda em meio físico (papel) e o projeto de digitalizar tais processos, o que facilitaria a troca de documentos entre Câmara, Prefeitura e Secretarias.

Caio Valace falou sobre como vai lidar com a oposição política, já que ali dentro o objetivo é debater os interesse coletivos da casa legislativa. Ele abordou também sobre como a classe política sete-lagoana no que diz respeito a necessidade de articulações junto com o governo estadual reeleito e o novo governo federal, para discutir as demandas da cidade.

Na entrevista Caio Valace destacou ainda, sobre ações em andamento com o Executivo, referente apoio para as famílias que necessitaram ser removidas ontem (19) de uma área de risco geológico no Bairro Canadá.

Desafios nas áreas do trânsito, rodovias que cortam Sete Lagoas, infraestrutura urbana e na saúde também foram lembrados, como a futura gestão do Hospital Regional e ações na área de saúde visando melhorar o atendimento para a população.