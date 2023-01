Clássico entre América e Cruzeiro será em Brasília e ‘pegou de surpresa’ os jogadores, afirma Éder

A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou na noite de terça-feira (17) que o clássico entre América e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Segundo o zagueiro Éder, a notícia surpreendeu os jogadores do Coelho.

“A gente foi pego de surpresa, mas não é uma surpresa desagradavel, é bacana. Se eu pudesse escolher, seria no Independência, do lado da torcida, mas entendo as questões”, disse Éder, que afirmou que os jogadores não podem dar muita importância para a parte externa, como onde será o jogo, e sim para o que acontece no campo, pois um clássico é decidido em detalhes.

O clássico contra a Raposa será na terceira rodada do Mineiro, no dia 04 de fevereiro. Antes, o América estreia neste domingo (22), às 18h30, contra o Pouso Alegre, fora de casa. O zagueiro espera que o Coelho faça boa estreia e conquiste os três pontos para começar a temporada dando um “cartão de visitas” de que vão lutar pelo título.