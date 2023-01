Atacante Pavon se machuca em treino e vira desfalque para o início da temporada

O atleta já iniciou o trabalho de recuperação na fisioterapia. Porém, o clube não fornece uma data prevista para retorno do jogador ou o tempo de tratamento.

Já é a segunda baixa no Galo da temporada, antes de Pávon, Zaracho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo também durante treinamento na Cidade do Galo. Exames de imagem constataram ruptura dos ligamentos com uma pequena fratura do tornozelo do atleta.

