Fernando Henrique sofre lesão no menisco e vai passar por cirurgia nos próximos dias

O volante Fernando Henrique sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante treinamentos na Toca da Raposa II. De acordo com o clube, o jogador irá passar por cirurgia, conduzida pelo médico do clube, Dr, Sérgio Campolina, nos próximos dias e todo o processo de recuperação será realizado no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.