Chacina no DF: entenda o caso desde o desaparecimento até o cadáver decapitado

O caso que começou na sexta-feira (13/1) com o desaparecimento de uma mãe, a cabeleireira Elizamar da Silva, e os três filhos — os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 anos, e Gabriel da Silva, 7 — se transformou, ao longo da investigação da Polícia Civil, em uma das maiores chacinas registradas no Distrito Federal.

Até o início da noite desta quarta-feira (18/1), sete corpos relacionados ao crime foram encontrados: seis carbonizados dentro de dois veículos — um que pertencia a Elizamar e outro a Marcos Antônio Lopes, sogro dela — e um, do sexo masculino, que estava decapitado e com marcas de violência.

Três homens foram presos por envolvimento com o caso e um deles confessou o assassinato de seis pessoas da família. Ainda há quatro desaparecidos e nenhuma linha de investigação foi confirmada. Confira abaixo o passo a passo da investigação e o que se sabe até o momento:

Moradores de Santa Maria, a cabeleireira Elizamar e três dos quatro filhos dela foram vistos pela última vez na quinta-feira (12/1), no salão de beleza dela, situado na 307 Norte, em Brasília;

A mulher deixou o local por volta das 21h20 com os três filhos, os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, 6 anos e Gabriel da Silva, 7;

Elizamar deu carona para uma uncionária até uma parada de ônibus. A trabalhadora foi quem afirmou à polícia que, às 22h, a cabeleireira a informou que estava chegando no condomínio dos sogros, Marcos Antônio e Renata Belchior, no Itapoã;

Segundo o filho mais velho da cabeleireira, de 23 anos — que não teve o nome revelado —, ela foi até a casa dos sogros buscar o marido, Thiago Belchior, que ajudou o pai em uma mudança. Thiago é pai dos gêmeos e de Gabriel, e padrasto do filho mais velho de Elizamar;

A cabeleireira chegou ao local por volta das 23h e a localização do celular indica que ficou na casa de Marcos e Renata por 20 minutos. No entanto, ela e os filhos não voltaram para casa;

O celular de Elizamar ficou sem sinal até às 0h30 da sexta-feira (13/1), quando houve o registro da mulher passar por um posto de gasolina na BR-260, na altura do Paranoá. Depois, não há mais rastros da família.

Sexta-feira (13/1) — Carro carbonizado é encontrado em Cristalina, mas polícia ainda não sabia do desaparecimento de Elizamar



Na sexta-feira (13/1), Elizamar não apareceu para trabalhar, mesmo com a agenda cheia de clientes. O comportamento, segundo os funcionários da cabeleireira, é incomum;

Questionado pelo filho mais velho de Elizamar, Thiago disse ter tido um desentendimento com a esposa quando a mulher chegou no condomínio dos sogros. Após a briga, o homem afirma que a mulher deixou o local com os três filhos;

Paralelo a isso, a Polícia Civil, que ainda não havia recebido o registro de desaparecimento de Elizamar, foi acionada, na manhã da sexta-feira (13/1), para atender o chamado de um veículo encontrado carbonizado no meio da rodovia GO-436, de Cristina (GO);

No carro, um Renault Clio preto, havia quatro ossadas: uma de uma pessoa adulta e três de crianças. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia para análise;

Mais tarde, o carro foi identificado como propriedade de Elizamar;

Em casa, o filho mais velho tentava localizar a mãe, mas não teve sucesso.

Sábado (14/1) — Outro carro carbonizado é encontrado, dessa vez em Unaí (MG)



Na manhã de sábado (14/1), a família de Elizamar registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da cabeleireira e dos três filhos dela em Santa Maria;

A ocorrência, no entanto, passou para a 6ª DP (Paranoá), uma vez que Elizamar desapareceu ao sair da região;

Em Minas Gerais, doze horas depois do Renault Clio preto ter sido encontrado em Cristalina, no Goiás; um outro carro carbonizado e abandonado no meio de uma rodovia foi denunciado à Polícia Civil mineira — o veículo estava perto de Unaí (MG);

No local, os agentes mineiros viram uma cena semelhante a que os policiais do DF observaram na sexta: dentro do veículo, um Siena, destruído pelas chamas, havia dois corpos;

O automóvel, mais tarde, foi identificado como propriedade de Marcos Antônio, sogro de Elizamar.

Domingo (15/1) – Boletim registrado e procura pelo paradeiro de Elizamar



Em depoimento à polícia, o filho de Elizamar afirmou que recebeu um telefonema do padrasto Thiago, em que ele contou que não sabia o paradeiro de Elizamar e que o dois teriam se desentendido e por isso ela teria pegado as crianças e ido embora

A família de Thiago registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dele e dos pais, Marcos e Renata, e da irmã, Gabriela Belchior.

Segunda-feira (16/1) — Carros carbonizados são conectados ao mesmo crime



Após depoimento do filho mais velho de Elizamar e o registro do boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Thiago e familiares, a polícia relacionou os dois carros carbonizados ao mesmo caso;

Até o momento, a polícia tinha conhecimento de 8 desaparecidos — Elizamar e os três filhos, Thiago, Marcos, Renata e Gabriela;

Parentes e familiares de Elizamar foram ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Luziânia para fazer exame de DNA e confirmar ou não se os corpos encontrados no veículo em Cristalina eram da cabeleireira e das crianças. O laudo ainda não foi concluído.

Terça-feira (17/1) — Suspeitos são presos e depoimento sugere hipótese de crime encomendado



Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento das oito pessoas; Detido no Recanto das Emas, o homem foi encontrado com queimaduras nos pulsos;

Para a polícia, o homem disse que teria tentado atear fogo em cachorros em uma chácara e, por isso, teria se queimado. No entanto, a versão não convenceu os policiais;

Horas depois, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, 49 anos, também é preso por suspeita de envolvimento no caso. Ele trabalhava em uma fazenda e era empregado por Marcos, assim como Gideon, e prestou depoimento na data;

Ricardo Viana, delegado titular da 6ª DP (Paranoá), faz coletiva de imprensa e dá detalhes sobre o depoimento de Horácio. O suspeito contou a versão dele sobre o caso: ele teria sido contratado pelo sogro de Elizamar, Marcos, e o marido dela, Thiago — pai e filho — para assassinar seis pessoas da família. No entanto, novos desdobramentos colocariam em cheque a versão do suspeito;

Confira parte do depoimento de Horácio;



O suspeito disse que Marcos precisava de dinheiro e tramou o plano contra a própria esposa, Renata, que havia vendido uma casa em Santa Maria pelo valor de R$ 400 mil;

Pelo crime, Horácio e Gideon receberiam a quantia de R$ 100 mil.

Crime começou pelo sequestro de Renata e Gabriela



Segundo o suspeito, Marcos e Thiago arquitetaram o plano. Primeiro, Renata e Gabriela foram sequestradas na quinta-feira (12/1) — Horácio não soube dizer o motivo pelo qual a filha de Marcos e irmã de Thiago também foi incluída no plano criminoso;

As duas foram levadas para uma casa transformada em cativeiro no Vale do Sol, localizada entre o Vale do Amanhecer e o Arapoanga. Lá, segundo Horácio, as vítimas permaneceram por 24h;

Horácio confirmou que alugou o imóvel dias antes;

Mãe e filha tiveram os celulares retidos, foram vendadas e amordaçadas para não gritarem;

Thiago e Marcos, segundo o suspeito, se passaram pelas vítimas ao mandar mensagens para terceiros para não levantar a suspeita de desaparecimento;

Elizamar infartou, o que levou Thiago a estrangular filhos, diz suspeito

Em depoimento, Horácio diz que na quinta-feira (12/1), Elizamar foi atraída por Thiago para a casa dos pais dele, com a desculpa de precisar de carona para voltar para casa após ajudar o pai em uma mudança. Quando a cabeleireira chegou ao local, Renata e Gabriela já estavam em cativeiro;

Segundo ele, Thiago dominou a esposa, amarrou-a e colocou uma venda nos olhos. Com as crianças assustadas, o homem afirmou que era uma brincadeira;

Pouco depois, Horácio chegou ao local para encontrar Thiago. Segundo o suspeito, o marido de Elizamar estava no banco da frente do carro dela e, atrás, estava a mulher, com pés amarrados e vendada, e os três filhos;

Horário tomou a direção do carro e, junto a Thiago, dirigiram até uma rodovia de Cristalina, no Goiás, acompanhado pelo parceiro, Gideon, que estava em outro veículo;

O suspeito diz que o plano de Thiago e Marcos era simular um acidente de carro, mas que Elizamar passou mal, infartou no carro e morreu, o que deixou Horácio e Thiago sem saber o que fazer;

Segundo Horácio, Thiago decidiu executar os próprios filhos, os gêmeos de 6 anos, e um de 7. Horácio estrangulou um dos gêmeos, Gideon o outro e o marido de Elizamar e pai dos pequenos estrangulou o filho de 7 anos;

Depois, Gideon usou gasolina comprada em posto — versão confirmada por câmeras de segurança do estabelecimento — para atear fogo no veículo com a família dentro;

No entanto, Horácio também havia comprado gasolina na madrugada de sexta-feira (18/1). Imagens de câmera de segurança obtidas pela polícia mostram o momento em que ele compra um galão com gasolina em um posto de combustível do Paranoá;

Em depoimento, ele confessou que planejava usar o combustível para queimar os corpos de Elizamar e das crianças;

Antes do incêndio, os três posicionaram Elizamar ao volante, uma das crianças no banco do passageiro e as outras duas no banco de trás;

Segundo depoimento, Thiago teria assistido a cena dos corpos sendo queimados na rodovia;

A Polícia Civil ainda não consegue explicar o motivo pelo qual Elizamar teria sido atraída para uma possível emboscada que terminou com o assassinato da empresária e das crianças, já que a mulher não era dona da parte do dinheiro referido por Horácio;

Renata e Gabriela foram assassinadas depois de Elizamar e os filhos



Depois da morte de Elizamar e os filhos, o grupo teria se direcionado à Renata e Gabriela. Horácio não deixou claro se Thiago e Marcos estavam envolvidos presencialmente no assassinato das duas;

O suspeito contou, apenas, que as mulheres foram levadas até a rodovia perto de Unaí, estranguladas e carbonizadas dentro do carro, um Siena — que foi encontrado no sábado (14/1).

No fim da terça-feira (17/1), Thiago e Marcos ainda eram considerados desaparecidos. Apesar da perícia sobre os corpos encontrados nos veículos ainda não estar pronta, a polícia acredita que as vítimas sejam as mulheres apontadas no depoimento de Horácio.

Ex-mulher e filha de Marcos Antônio também desapareceram



Ainda na terça-feira (17/1), um boletim de ocorrência registrado na Asa Norte registrou como desaparecidas Cláudia Regina e a filha, Ana Beatriz Marques — ex-mulher e filha, respectivamente, de Marcos Antônio, sogro de Elizamar.

De acordo com o documento, as duas desapareceram entre quinta e sexta-feira, mesmo período no qual Elizamar e os filhos sumiram.

Quarta-feira (18/1) — Novo corpo encontrado



Um terceiro homem é preso suspeito de também ter envolvimento nos crimes;

Fabrício Silva Canhedo, 34 anos, é acusado de fazer a vigilância da casa onde Renata e Gabriela foram mantidas em cárcere;

A hipótese do envolvimento de Marcos e de Thiago no assassinato da família perde força após um corpo de homem ser encontrado no quintal da casa onde Renata e Gabriela foram mantidas em cárcere privado;

O corpo encontrado na casa estava decapitado e sem os dois braços;

De acordo com o delegado Paulo Henrique, da 6ª DP (Paranoá), devido ao estado de decomposição do cadáver, o assassinato teria ocorrido entre 4 e 10 dias atrás;

Com as novas informações, a polícia não descarta a hipótese de que pai e filho estejam mortos;

O delegado do caso afirmou ainda que a tese de que Gideon, Horácio e Fabrício — presos entre os dias 17 e 18 de janeiro — teriam se unido para assassinar a família inteira ganha força;

Gideon foi transferido para carceragem da PCDF;

Perícia confirma que corpos carbonizados encontrados em carro na rodovia de Unaí são de duas mulheres; Polícia suspeita que são os corpos de Renata e Gabriela.

A investigação do caso segue em andamento.

