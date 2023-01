Deputado Douglas Melo entrega ambulância para o serviço de saúde de Cachoeira da Prata

O valor da emenda foi de R$307 mil

O deputado estadual Douglas Melo esteve em Cachoeira da Prata na tarde de ontem (18), acompanhado do prefeito Clécinho, do vice-prefeito Zezinho de Hugo, dos vereadores Maryane, Adinho, Geraldo e da Secretária Municipal de Saúde Patrícia, para realizar a entrega de uma ambulância para o serviço de saúde da cidade. O veículo é proveniente de emenda estadual indicada por Douglas Melo, a pedido dos representes acima mencionados.

De acordo com os representantes do município o novo veículo contribuirá para dar ainda mais eficiência aos serviços prestados pela rede municipal de saúde. “Juntamente com o vice-prefeito Zezinho, sempre nos esforçamos para dar o suporte necessário, digno e confortável para à população cachoeirense. A ambulância certamente será um forte aliado para a qualidade da assistência já prestada por nossos colaboradores da saúde. Novamente agradeço ao Deputado Douglas Melo por ser sempre atuante em nosso município, digo que é uma parceria de trabalho e sucesso. Douglas há anos vem assistindo o nosso município sempre que solicitado.” comentou o prefeito.

Para o deputado a nova ambulância representa importante conquista na saúde do município. “Quando os meus amigos de Cachoeira da Prata procuraram nosso gabinete com a solicitação de forma imediata me coloquei a disposição de destinar o recurso na hora. O veículo é muito importante para cidade, estamos falando de um um bem que salvara vidas. Reafirmo sempre que é meu dever lutar pelo bem-estar dos mineiros. Fico feliz em ver a concretização do nosso trabalho.”, finalizou.

Douglas Melo agradeceu a receptividade dos representantes e lideranças cachoeirenses e, mais uma vez, colocou o mandato na Assembleia Legislativa à disposição do município.

