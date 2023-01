Presidente da Câmara de Sete Lagoas reúne instituições sobre projetos da Agricultura Familiar

O presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Caio Valace (PODEMOS), se reuniu com representantes de importantes instituições da cidade, com o objetivo de discutir aporte de recursos públicos e privados ao projeto da Cooperativa de Agricultores Familiares de Sete Lagoas e região (Coopersefa) e buscar parcerias com diversos agentes para torná-lo possível. A reunião aconteceu na sala de reuniões da presidência da Câmara e contou com a participação de representantes da Coopersefa, Emater, Universidade Federal São João Del Rey (UFSJ) e a Cooperativa Financeira (Sicredi).

O principal destino da produção da cooperativa são as escolas municipais e estaduais de Sete Lagoas, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). “Hoje pegamos o produto in natura e entregamos na escola sem processamento, o que consequentemente dificulta o trabalho das cantineiras. O objetivo é entregar a mandioca descascada, o milho solto, tudo devidamente embalado”, explica o presidente da Coopersefa, Givaldo Flores dos Santos. Portanto, para viabilizar o investimento é necessário todo tipo de apoio. “A Emater contribui com elaboração do projeto, indicação dos equipamentos, orçamentos e orientação no processamento do produto. Estamos buscando parcerias que viabilizem esse projeto que vai trazer muitos benefícios para o município de Sete Lagoas. A cooperativa necessita de equipamentos de frios para conservar e congelar os alimentos, equipamentos para embalagem e corte, necessários para se ter um produto seguro”, ressalta o coordenador técnico da Emater, Clóvis Públio.

Outro importante suporte é o financeiro. O diálogo iniciado contou com a experiência da Sicredi. O gerente regional destacou a importância de do apoio entre as cooperativas “Vamos ajustar o projeto, entender qual é a necessidade, até onde conseguimos ajudar, reunir os produtores e auxiliá-los não apenas com esse recurso, mas fazer com eles também se desenvolvam com outros aspectos e consigam aumentar ainda mais a produção”, disse Adiones Galiazzi.

Apoio científico

Presente na reunião, a professora do departamento de Engenharia Florestal da UFSJ, Elaine Cristina, lembra que a universidade possui essencial papel na construção de melhoria socioeconômica da comunidade. “A parceria da universidade se dá através de apoio técnico e científico. Queremos contribuir de forma com que o produtor consiga ter retorno econômico e independência financeira, buscando a soberania alimentar das famílias que forem atendidas tanto pelos programas da prefeitura, quanto da equipe técnica da universidade”.

O Presidente da Câmara, Caio Valace, se mostrou otimista com a reunião: “Estamos aqui exatamente traçando caminhos, buscando parcerias para fortalecer a agricultura familiar no nosso município que é muito forte, mas que carece de apoio do poder público, conjugado e da iniciativa privada.

Reunimos importantes setores da sociedade e estamos fazendo uma grande costura que tem como objetivo diminuir os impactos sociais que Sete Lagoas tem vivido com o quadro da pobreza. Esperamos em breve colher frutos dessas articulações e consolidar essa política de apoio aos pequenos produtores, inclusive os da agricultura familiar de Sete Lagoas”, finalizou.

Assessoria de comunicação

Câmara Municipal de Sete Lagoas