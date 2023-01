Atletas seguem preparação para estreia na elite do estadual

Ainda com a incerta realização da primeira rodada do campeonato mineiro, o plantel do Democrata realizou mais uma atividade, nesta terça-feira (17). Paulinho Guará comandou trabalho tático com muita movimentação e intensidade.

Em campo reduzido os atacantes trabalharam situações de jogo contra zagueiros. Foi cobrada muita movimentação e troca de passes antes das finalizações pelo treinador.

A atividade durou pouco mais de uma hora e todo o plantel participou. Reposição rápida de bola pelos goleiros também foi ajustada pela comissão técnica. O treinamento aconteceu no campo que fica na região dos Balaios, onde a equipe realiza parte da pré-temporada.

O meio campo Gustavo Crecci fez uma avaliação positiva do trabalho e elogiou o estágio de preparação em que se encontra os atletas. “Estamos seguindo bem, trabalhando forte, corrigindo os erros e evoluindo na parte física para fazer uma grande estreia”.

Se o campeonato começar, como previsto, no fim de semana, o Democrata estreia em Governador Valadares, na próxima segunda-feira (23), às 20h. Na visão do departamento físico o jogo, na segunda, é ponto positivo.

O preparador João Paulo Diniz explica que o jogo treino contra a América serviu “para a gente ter um parâmetro e estamos bem contentes com o nível que conseguimos atingir”. Se a partida marcada para a próxima segunda for mesmo adiada pequenos ajustes serão feitos na preparação.

por Marcelo Paiva