Do mesmo celeiro de Richarlison e Danilo, autor de cavadinha no América-MG tem multa milionária

– Entre você fazer uma boa campanha na taça São Paulo, no sub-20, e chegar no profissional e já render há uma distância, mas eu acho importante, ainda mais o América sendo um clube formador e que você abra espaço para que os meninos possam fazer parte do seu elenco. Quando eles vão jogar ai depende muito daquilo que for apresentado dentro de campo, mas eu conto sim com algumas peças, volto a dizer, acho muito importante a renovação e a vinda de jogadores que possam ser formados no clube, porque isso acaba legitimando e ratificando o total investimento que é feito nessas categorias.