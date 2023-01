Atlético vai encarar o Corinthians na Supercopa Feminina; Vingadoras anunciaram seis reforços

O Atlético é o representante de Minas Gerais na Supercopa por ter sido o melhor time mineiro colocado no Brasileirão 2022 – ficou em 11°, uma posição à frente do Cruzeiro. O Galo também é o atual tricampeão do Campeonato Mineiro. Será a primeira vez das Vingadoras na Supercopa.

Já o adversário, Corinthians, não só foi o melhor time paulista do Brasileirão como terminou com o título da competição. Em 2022, o Timão foi o campeão da Supercopa ao vencer o Grêmio na final por 1 a 0.

Quem avançar do confronto entre Atlético e Corinthians, que acontece no dia 05 de fevereiro, vai encarar Athletico-PR ou Internacional na semifinal, que acontecerá no dia 08. A grande final está prevista para o dia 12. No outro lado da chave estão Real Brasília, Avaí/Kindermann, Flamengo e Ceará.

Vingadoras reforçadas

As jogadoras do Atlético se apresentaram na última semana para o início da pré-temporada com seis novidades. Três desses reforços são de jogadoras colombianas que atuavam pelo Deportivo Cali: as atacantes Ingrid Guerra, de 19 anos, e Manuela Paví, de 22; e a zagueira Jorelyn Carabalí, de 25. Todas tem passagens pela Seleção da Colômbia.