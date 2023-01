Minas Gerais terá 13 pontos facultativos em 2023; confira lista de feriados

Já no caso dos feriados municipais, a publicação considera também o dia 15/8, data em se comemora a assunção de Nossa Senhora em Belo Horizonte e em algumas outras cidades do estado, e o dia 8/12, celebração da consagração à Imaculada Conceição na capital mineira e em alguns outros municípios.

20 de fevereiro – segunda-feira – Carnaval (ponto facultativo)

21 de fevereiro – terça-feira – Carnaval (ponto facultativo)

22 de fevereiro – quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo)

6 de abril – quinta-feira – Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

7 de abril – sexta-feira – Sexta-feira Santa (feriado nacional)

21 de abril – sexta-feira, Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio – segunda-feira – Dia do Trabalho (feriado nacional)

8 de junho – quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

9 de junho – sexta-feira (ponto facultativo)

14 de agosto – segunda-feira – em BH e demais cidades onde as prefeituras tenham decretado feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora (ponto facultativo)

15 de agosto – terça-feira – em BH e demais cidades onde as prefeituras tenham decretado feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora (feriado municipal)

7 de setembro – quinta-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)

8 de setembro – sexta-feira (ponto facultativo)

12 de outubro – quinta-feira – Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (feriado nacional)

13 de outubro – sexta-feira (ponto facultativo)

1º de novembro – quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro – quinta-feira – Finados (feriado nacional)

3 de novembro – sexta-feira (ponto facultativo)

15 de novembro – quarta-feira – Proclamação da República (feriado nacional)

8 de dezembro – sexta-feira – em BH e demais cidades onde as prefeituras tenham decretado feriado em comemoração à consagração à Imaculada Conceição (feriado municipal)

24 de dezembro – domingo (ponto facultativo)

25 de dezembro – segunda-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – domingo (ponto facultativo)

