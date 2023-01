Codesel abre processo seletivo para contratar em 13 cargos e ainda formar cadastro de reserva

A Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 17, o Edital nº 01/2023, que abre Processo Seletivo Simplificado para contratação em caráter temporário para 13 cargos. As inscrições serão abertas na próxima sexta-feira, 20, e encerradas em 15 de fevereiro, de maneira online, no link https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-damateria/info/processo-seletivo-simplificado—edital-no-01-2022/69787 ou na própria sede da companhia (av. Irmã Flávia, 5325, CDI), de 7h30 às 16h.

Todas as normas do processo estão definidas no Edital. A seleção será realizada em duas etapas: prova objetiva e comprovação de experiência profissional. A prova será aplicada no dia 19 de março, de 9h às 14h, no Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm). Será considerado classificado o candidato que conseguir nota igual ou superior a 50% da somatória da pontuação na prova escrita.

Este processo tem como objetivo atender contratos celebrados entre a Codesel e a Prefeitura de Sete Lagoas para execução dos seguintes serviços: capina manual, roçada manual e mecânica, serviços de obras, pintura de meio-fio, produção de mudas, plantio, jardinagem e manutenção de praças e jardins. Além da contratação, também será formado cadastro de reserva nos seguintes cargos: Ajudante de Caminhão, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEVs, Auxiliar de Eletricista, Operador de Roçadeira, Servente, Operador de Bob Car, Operador de Motosserra, Operador de Patrol (motoniveladora), Operador de Retro Escavadeira, Operador de Usina de Asfalto, Operador de Vidro Acabadora e Operador de Trator Esteira.

Os salários variam de R$ 1.357,03 a R$ 3.065,15. A carga horária geral é de 44 horas semanais. Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no EDITAL, que também informa quais documentos devem ser apresentados no ato da inscrição. O processo será homologado no dia 10 de abril após o fim dos prazos recursais e seus julgamentos.

EDITAL (a partir da página 11)

LINK INSCRIÇÃO (a partir do dia 20/01)