Confederação dos municípios diz que prefeitos não precisam pagar piso salarial dos professores

Segundo a CNM, a medida trará impacto anual de R$ 19,4 bilhões apenas aos cofres municipais. A CNM vem se posicionando contra a legalidade do reajuste desde janeiro de 2022, no governo Bolsonaro, quando o Ministério da Educação anunciou reajuste de 33,24% aos professores.

No caso da base de cálculo, o sindicato destaca que o cálculo é feito com base no “custo aluno do Fundeb” e está previsto em portarias ministeriais.