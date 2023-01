Confira as vagas de trabalho disponíveis no SINE Sete Lagoas nesta quarta (18)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

VAGA TEMPORARIA/Servente de Obras

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Reparador de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Balconista: Ira atuar em eletrônica necessário experiência em atendimento ao publico e informática básica.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA PCD/Auxiliar de Escritório: Digitação e conferência de documentos, receber, conferir, empacotar comprovantes de entrega de mercadorias no sistema. Embalá-los, guardá-los em “caixas box” e acomodá-las no arquivo ;Auxiliar em tarefas de apoio administrativo de menor complexidade.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Motorista de Caminhão: Trabalhar em Material de Construção- CNH : D

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Técnico em Enfermagem: Obrigatório COREN ativo.

Experiência: Não exige – Escolaridade : Curso Técnico Em Enfermagem Completo

Estagio em compras: Auxiliar no suporte a todo serviço de suprimentos, no processo de compras dos materiais médicos, administrativos e medicamentos.

Experiência: Não exige – Escolaridade: Superior em andamento a partir do 3º período em Administração Farmácia ou afins.

VAGA PCD/Auxiliar Administrativo: atendimento telefônico, autorização e marcação de exames, cadastro de pacientes, acompanhar demandas de transporte, confecção de fichas de atendimento.

Experiência: Desejável experiência na área da saúde – Escolaridade: Ensino Médio Completo

Pintor de Estruturas Metálicas: Executar Pinturas em Motores Automotivos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Chapeiro: Atuar no preparo e montagem de sanduiches, pratos rápidos e lanches em geral, organizar o local de trabalho, utensílios e geladeira- Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA ESTAGIO/Farmácia: Conhecimento em farmacologia , Auxilio na dispensação de materiais medico hospitalares e medicamentos sob supervisão do farmacêutico, auxilio em confecção de fita selada, conferencia de validade de materiais e medicamentos e controle de estoque, cuidado ao paciente.

Experiência: Não exige – Escolaridade: Cursando Farmácia a partir do 4º período

Técnico em Segurança do Trabalho: Aceita moradores de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Caetanópolis e Prudente de Morais.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança do Trabalho Completo- CNH : B

Auxiliar Administrativo: Rotinas Administrativas em geral, Serviços Externos. Experiência em Departamento Pessoal/Recursos Humanos – CNH : B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Vendedor Externo: Realizar consultoria de ações e vendas, garantindo o alcance das metas, conhecer suas metas, resultados e principais pontos a melhorar; obrigatório ter veiculo próprio – CNH : B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Encarregado de Limpeza e Jardinagem: Orientar e treinar os funcionários, zelar pela conservação de todo insumo e a documentação do setor designado para os serviços de sua área; administrar; efetuar outras atividades correlatas a função.

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Jardinagem: Serviço braçal, requer esforço físico, realizar atividades com tesoura para poda, cortados de grama, roçadeira, carrinho de cortar grama, soprador, rastelo, tesourão de grama. Efetuar outras atividades correlatas a função. O trabalho é caracterizado a céu aberto.

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Líder de Produção: liderar a unidade de pintura em linha de produção, instrui conhecimentos práticos utilizados no processos de pintura aos colaboradores.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Completo em Engenharia de Produção ou afins.

VAGA PCD/ Porteiro: Controle da entrada e saída de pedestres e de veículos na empresa, recepcionar, identificar atender telefonemas direcionando as ligações para os setores.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA PCD/Auxiliar de Almoxarifado: Inspecionar o recebimento e organizar o armazenamento e movimentação de insumos, verificar conformidades de processos, atuar no processo operacional de indústria.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

VAGA PCD/Auxiliar de limpeza: Fazer a limpeza da área da usina, capina, jardinagem e demais serviços pertinentes a área.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Carpinteiro: Experiência em obras, montagem de formas de madeira e metálica.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto.

Analista TI: Desenvolver, implantar e prestar suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas; instalar e customizar softwares, administrar sistemas e configurar procedimentos de segurança de rede do parque tecnológico da instituição; entre outras atividades inerentes a função.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Superior Completo em Sistema da Informação.

Revisor Linguístico: revisar segundo a norma-padrão vigente, questões, provas, editais, conteúdos para redes sociais ,apoiar na confecção e conferência de documentos institucionais, realizar treinamento de professores e colaboradores para aplicação de provas, lançamento e formatação de provas. Necessário ter domínio em Excel, Word e Powerpoint.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Superior Completo em Letras

Açougueiro: Conhecimento em cortes tradicionais, limpeza de carnes, auxiliar no recebimento de mercadorias, armazenamento em câmara fria, cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação., atendendo as regras de segurança e higiene. Fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, verificação de validade e qualidade dos produtos. Disponibilidade de horários.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Cozinheiro: Responsável pela preparação e manipulação de alimentos. Auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos. Coordenar atividades da cozinha. Podera participar da execução da faxina da área interna da cozinha, limpeza de máquinas e outros equipamentos. Disponibilidade de horários

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Consultor de Vendas: realizar a venda de empréstimos, abordar o cliente na porta da loja, ações para aumentar fluxo de atendimento, elaborar propostas de acordo com as necessidades do cliente.

Experiência: 6 meses na função – escolaridade : Ensino Médio Completo

Empregada Doméstica: serviços domésticos em geral, lavar, passar e cozinhar-Desejável moradores do centro ou região.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

UAI/SINE