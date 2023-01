Atualização: Caminhão que transportava nitrogênio tomba e conteúdo vaza em Sete Lagoas

Na tarde desta terça- feira, 17, a 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros em Sete lagoas, deslocou para ocorrência de capotamento de caminhão/carreta, transportando co2 (dioxido de carbono), na rodovia mg 238,km 73. No local, uma vítima (motorista ) sexo feminino, 29 anos, com escoriações já fora da carreta.

A vítima foi encaminhada para o atendimento médico no Hospital Municipal de Sete Lagoas. Outras viaturas deslocaram também para o local, devido ao fato do produto ser perigoso co2, com as seguintes características:

– gás não inflamável;

– com risco de rompimento de recipientes devido a alta temperatura;

– vapores podem causar tontura ou asfixia de forma inesperada;

– o contato com o gás pode causar queimaduras na pele e lesões graves por congelamento.

– o responsável pela empresa de transporte do produto, encontra-se no local tomando as providências cabíveis.

– ações bem realizadas até o momento: avaliação da cena, atendimento à vítima, apoio a empresa responsável para retirada do veículo e tanque.

Foram empregadas 3 viaturas e 9 bombeiros militares.

Redação com o Corpo de Bombeiros