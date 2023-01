Presidente do Sistema Fecomércio MG Nadim Donato visita unidades do Sesc e Senac

Aproximar todo o Sistema Fecomércio do Sindcomércio em Sete Lagoas, é fundamental para o fortalecimento do comércio na região

O presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac e Sindicatos Empresariais, Nadim Donato, acompanhado do presidente do Sindcomércio Sete Lagoas, Evando Avelar Duarte, visitaram no dia 17 de janeiro, as unidades do Sesc e Senac em Sete Lagoas. A visita serviu para conhecer todas as instalações do Sesc e Senac na cidade, conhecer o corpo técnico e entender as necessidades de cada unidade, além de fortalecer todo o Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e o Sindcomércio na região. “No Sesc, vamos providenciar algumas melhorias no que diz respeito à educação e alguns outros ajustes pontuais que vão oferecer mais qualidade aos serviços ofertados”, explica Nadim Donato.

Aproveitando a passagem pela cidade, o presidente do Sistema Fecomércio MG visitou a unidade do Senac, no bairro Santa Luzia, a fim de conhecer as instalações e viabilizar melhorias para a oferta de serviços, “Temos uma boa instalação do Sesc na cidade. Vamos fazer um bom planejamento para valorizar ainda mais a gastronomia e outros cursos interessantes para a cidade”, afirma Nadim. “Tive a oportunidade de conhecer as unidades e os profissionais qualificados que trabalham no Sesc e Senac de Sete Lagoas acompanhado do presidente do Sindicato do Comércio, Evando Avelar.

A iniciativa serve para aproximar cada vez mais a Fecomércio MG, o Sesc e o Senac do Sindcomércio Sete Lagoas”, completa.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 568 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, a Fecomércio MG atua junto às esferas públicas e privadas para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo, a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.