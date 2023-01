Mancini vê melhora no elenco do América e busca implementar mentalidade para crescimento do clube

O treinador revelou que já tinha um time definido na cabeça para a estreia do Mineiro, mas, após o jogo-treino do último sábado, contra o Democrata-SL, deve fazer algumas alterações pois sentiu o time “um pouquinho pesado”

O América é um clube que vem crescendo muito nos últimos anos. Desde que voltou e se firmou na Série A, disputou a semifinal da Copa do Brasil, se classificou para sua primeira Libertadores e agora para a primeira Sul-Americana. Mancini quer que todos no clube entendam esse momento:

“A gente tem tentado mudar o patamar do América. É um clube em ascensão. É importante que todo mundo que vive o dia a dia também pense dessa forma. Me preocupo muito com a parte interna, com os atletas, com o vestiário e todos aqueles que circulam aqui dentro, para terem esse pensamento de que o América está subindo e pode melhorar em todos os aspectos”, disse o treinador.

Hoje em Dia