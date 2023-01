Para Nathan Silva, elenco do Atlético não fica atrás de Flamengo e Palmeiras em 2023

Na reta final do Brasileirão do ano passado, o zagueiro Nathan Silva acabou cedendo a vaga de titular da equipe, quando formava dupla com Alonso, para Réver e Jemerson, respectivamente, sob o comando de Cuca. Com a chegada de Coudet, uma nova filosofia e estilo de jogo vêm sendo trabalhados durante a pré-temporada. O que agrada o jogador.