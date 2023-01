Cruzeiro não repete boas atuações e se despede da Copa São Paulo com derrota para o Sport

O jogo começou com grande avanço da Raposa em busca do gol, e nessa procura o time conseguiu um pênalti. O juiz marcou um toque no braço do defensor do Leãozinho. Jhosefer foi para a cobrança e jogou para fora a chance de inaugurar o placar.

O Cruzeiro sentiu a chance desperdiçada, já o Sport, cresceu na partida, e chegou aos gols que lhe deram a vitória. Cada um marcado em um tempo de partida. O primeiro de falta, com a colaboração da barreira e do goleiro e o segundo, depois de uma bela jogada e um chute com curva.