Ação Rápida: PM prende autores e recupera produtos furtados em residência em Sete Lagoas

A Polícia Militar recebeu informações de que, durante a noite de 16 de janeiro, na Rua Santa Luzia, bairro Nova York, a vítima chegou em sua residência e deparou com quatro indivíduos em seu interior, que anunciaram um roubo

Um deles estava com uma arma de fogo. Eles roubaram diversos pertences, dentre eles dois veículos, notebooks, televisões e celulares. Em rápida resposta, a polícia militar iniciou um intenso rastreamento dos autores, que evadiram em direção ao bairro Kwait. Nas imediações do bairro foram visualizados os veículos roubados, sendo que um deles foi abordado e o outro evadiu. No veículo abordado foram localizados diversos pertences da vítima do roubo e um infrator (17 anos), que foi apreendido.

O segundo veículo foi localizado abandonado nas proximidades e, no interior dele, foram localizados mais pertences da vítima, além de duas réplicas de arma de fogo. Em continuidade, através do tirocínio, uma equipe policial localizou outro autor (27 anos) nas proximidades, sendo que este possui diversas passagens pela polícia, inclusive pelo crime de roubo.

Com o apoio de uma aeronave, as viaturas continuam em busca dos outros dois autores. Veículos e materiais recuperados foram destinados à Delegacia, bem como um infrator, que foi apreendido e um autor, que foi preso.

*Fonte: Agência Local de Comunicação Organizacional / 25º BPM