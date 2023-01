Missas em homenagem à Venerável Benigna Victima de Jesus

Na segunda-feira, 16/01, todos são convidados a participar das Missas em ação de graças pela vida e santidade da Venerável Benigna Victima de Jesus, que marcarão o início das celebrações em sua homenagem no ano de 2023.

Com renovada alegria e esperança, amigos e devotos agradecem a Deus e Nossa Senhora por sua vida, seu legado de fé, amor e caridade, pedindo também pela sua Beatificação.

Em Belo Horizonte, serão realizadas três celebrações, sendo uma delas no Santuário São José, no centro da capital mineira. As cidades de Itaúna, Lavras e Sete Lagoas, também homenagearão a Venerável Benigna nesta segunda-feira. Veja a programação, participe!

19h – Sete Lagoas: Igreja São Francisco de Assis

Rua Itaipú, 53 – B. São Francisco. Presidente: Pe. Fábio de Lima – Pároco.

14h – Belo Horizonte: Santuário Nossa Senhora da Conceição do Pobres

R. Além Paraíba, 152- B. Lagoinha. Presidente: Pe. Emanuel Castro Costa. Em seguida, será rezada a Novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia.

18h – Belo Horizonte: Santuário São José

Av. Afonso Pena, S/N – Centro. Presidente: Pe. José Cláudio Teixeira, CSsR – Reitor.

18h30 – Belo Horizonte: Igreja Santa Clara

Av. Pres. Carlos Luz, 835 – B. Caiçara. Presidente: Pe. Emanuel Castro Costa – Administrador Paroquial. Às 17h30 haverá Adoração ao Santíssimo.

19h – Itaúna: Matriz de Sant’Ana

Praça Doutor Augusto Gonçalves, 344 – Centro.

19h – Lavras: Matriz de Sant’Ana

Rua Doutor Francisco Sales, s/n – Centro.

Irmã Benigna era uma pessoa simples, humilde, alegre e tinha grande amor ao próximo. Seu caminhar de vida deixou marcas profundas em todos que a conheceram e em todos os lugares por onde passou. Tinha uma fé inabalável. A todos ensinava a piedade, o valor da caridade, da Missa, dos sacramentos e das orações, especialmente a Salve Rainha, uma de suas orações prediletas. Não fazia acepção de pessoas e abdicava de si para cuidar do necessitado. Embora tivesse várias doenças, ela ia ao encontro de todos e estava sempre disponível para servir a cada um nas suas necessidades, a qualquer hora. Ajudava as pessoas a compreenderem suas vidas e a resolverem seus problemas através da fé e da oração, da confiança em Deus e Nossa Senhora. Sabia compreender as crianças e os jovens, e orientava os pais a compreendê-los também. Levou muitos à conversão, restaurou muitos casamentos e muitas famílias foram transformadas. Cada pessoa que se aproximava dela e se disponibilizava a ajudá-la em suas obras de caridade, ia descobrindo dentro de si a capacidade de também amar e servir a Deus e ao próximo. Por onde passou, levou paz, amor e esperança.

Dados Biográficos:

Nasceu em Diamantina-MG, no dia 16 de agosto de 1907. Aos 28 anos de idade, no dia 11 de fevereiro de 1935 ingressou na Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade onde, levando vida de santidade, prestou serviços em diversas cidades de Minas Gerais: Itaúna, Caeté, Lambari, Lavras, Sabará e Belo Horizonte. Faleceu em 16 de outubro de 1981, em Belo Horizonte. Em vida, já era considerada Santa. Devido ao número de graças e milagres atribuídos à sua intercessão, foi aberto o Processo de sua Beatificação na Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 2011 e que, atualmente, encontra-se na Fase Romana. Em 18/02/22, foi promulgado o Decreto da Congregação da Causa dos Santos declarando a Irmã Benigna VENERÁVEL, pela vivência das suas virtudes em grau heroico. Com este título, ela passou a ser chamada: VENERÁVEL BENIGNA VICTIMA DE JESUS.