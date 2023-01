Copa Eldorado finalizou quartas-de-final com muito equilíbrio e tensão nas penalidades. Confira quem avançou

Confira os resultados da rodada das quartas de final:

Sábado 14/01:

Cap 0x 0 NF/Indústrial

Cap ganhou nos pênaltis 5×4

Ideal 1×1 Santa Helena

Ideal ganhou nos pênaltis 5×3

Domingo 15/01:

River 1×1 Curitiba

River ganhou nos pênaltis 3×2

União Alvorada 1×1 União do Morro/Garimpeiros

União Alvorada ganhou nos pênaltis por 4×2

Com isso, já foram definidos os confrontos da semi-final, ainda no aguardo da data o local dos jogos, veja:

Cap x Ideal

River x União Alvorada

O público também fez bonito, mostrando com sua presença numerosa, a paixão pelo futebol amador, além da simpatia pelo campeonato, que completa 30 anos valorizando as potências do futebol raiz, num período ocioso quando os tradicionais campeonatos como, Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão já finalizaram suas edições.

As partidas das semifinais da Copa Eldorado serão realizadas em rodada dupla no dia 22 de janeiro, um domingo, local a definir. Já a grande decisão será disputada na Arena do Jacaré, no domingo, 29 de janeiro.

Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido através da cobrança de pênaltis.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.