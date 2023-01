Galinho perde nos pênaltis e dá adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Galinho deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time empatou no tempo normal por 1 a 1 contra o Água Santa e acabou desclassificado nos pênaltis. O time do interior paulista saiu na frente e Daniel marcou para o Alvinegro.

O jogo foi bastante disputado, com poucas chances de gol para as equipes. O Galo levou mais perigo ao adversário, porém, de pênalti o Agua Santa saiu na frente. De tanto insistir, o Galinho empatou aos 32 minutos, depois do escanteio cobrado Daniel botou a bola para dentro e levou a disputa para os penais.

O time paulista foi mais eficaz nas cobranças e apesar de ter perdido uma cobrança, o Galinho desperdiçou duas vezes. Rômulo bateu muito mal e permitiu a defesa e Will jogou a sorte do time no travessão.

Hoje em Dia