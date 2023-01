Cruzeiro tem semana decisiva para anunciar reforços antes da estreia no Mineiro

Será o 6º jogador da zaga celeste, que já contava com Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Neris, Luiz Felipe e Reynaldo. Valdez será o único estrangeiro a jogar pelo clube neste início de temporada.

Já quanto a chegada do centroavante Gilberto, existe uma indefinição. O acerto com o staff do jogador já aconteceu, porém é preciso aguardar a liberação do Al Wasl, clube onde o atacante tem contrato. A informação é que os árabes concordaram com a não permanência de Gilberto, inclusive não foi escalado no último amistoso por lá, e ele deverá ser jogador do Cruzeiro em 2023.