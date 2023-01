Neste sábado, 14, ao iniciar o turno, enquanto a guarnição deslocava-se até o destino de origem, os militares avistaram três indivíduos em uma esquina, que demonstraram bastante nervosismo com a presença da guarnição.

No local já conhecido pelo tráfico ilícito de drogas, realizadas as abordagens foram apreendidos os seguintes materiais com os indivíduos: 591,90 em dinheiro vivo, 19 petecas de cocainas e 2 pedras de crack.

Redação com PM