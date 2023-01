Pedro Leopoldo: Ação rápida PM recupera motocicleta tomada de assalto

Durante o turno, foi noticiado um roubo via rede de rádio, onde dois autores, sendo um armado, haveriam abordado um motociclista e subtraído a motocicleta da vítima.

Diante das informações, as guarnições do turno iniciaram intenso rastreamento, e com informações do Sgt Ernane (de folga), as guarnições localizaram a motocicleta abandonada em uma rua sem saída, diante dos fatos, as demais guarnições montaram um cerco na área próxima no intuito de localizar os autores.

Durante as diligências, a viatura do Comando Tático abordou dois indivíduos com características idênticas as dos autores, no momento da abordagem, um dos autores arremeçou uma réplica de arma de fogo em um lote próximo, posteriormente, a vítima e as testemunhas identificaram os indivíduos como sendo os autores o do roubo.

☑️ 02 Autores presos

☑️ 01 Simulacro de arma de fogo tipo pistola

☑️ 01 Motocicleta recuperada

☑️ 01 Celular apreendido

☑️ R$25,00

Redação com PM