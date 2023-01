Sete Lagoas: PM prende suspeitos por porte ilegal de arma, estelionato e direção perigosa

Após levantamento de informações do serviço de inteligência dando conta que teriam quatro pessoas envolvidas em roubo ocorrido em data pretérita circulando no veículo Onix, produto de roubo, na avenida Suíça sentido Jardim dos pequis

Após cerco e bloqueio os indivíduos evadiram das guarnições policiais e ao ser dada ordem de parada, no bairro Jardim dos Pequis, desceram do veículo e fugiram, sendo, que após perseguição dois indivíduos foram presos e localizada uma arma de fogo e maconha no veículo.

Autores foram presos e conduzidos à delegacia de plantão. Com eles a PM aprendeu uma Pistola 76, munições , um veículo foi recuperado e maconha.

Redação com PM