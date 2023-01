Janeiro Roxo: Secretaria Municipal de Saúde na luta contra a Hanseníase

O dia 26 de janeiro marca o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase e a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas reforça a necessidade de atenção, mobilização e combate à doença. As ações do Janeiro Roxo também visam lembrar da importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que é ofertado de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da luta contra o preconceito.

“O enfrentamento da hanseníase é feito a partir do diagnóstico precoce, do tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados até a alta por cura, além da prevenção de incapacidades físicas e da vigilância dos contatos domiciliares e sociais, ou seja, pessoas que estejam ou estiveram em contato muito próximo e prolongado com o doente”, lembra a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Maria Tereza Rodrigues.

Segundo a coordenadora, os sintomas mais comuns são manchas com perda ou alteração de sensibilidade para calor, dor ou tato; formigamentos, agulhadas, câimbras ou dormência em membros inferiores ou superiores; diminuição da força muscular; dificuldade para pegar ou segurar objetos, ou manter calçados abertos nos pés; nervos engrossados e doloridos; e feridas difíceis de curar, principalmente em pés e mãos.

“O diagnóstico precoce da hanseníase interrompe a cadeia de transmissão e evita novos adoecimentos, além de realizar a reabilitação nos casos em que ocorra eventual sequela da doença”, completa Maria Tereza. Em caso de sintomas, o paciente deve procurar imediatamente uma unidade de saúde do município.