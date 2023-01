Dia Mundial do Compositor no Brasil neste domingo

Ecad mostra representatividade de autores na gestão coletiva da música e divulga ranking das músicas mais tocadas em shows no país em 2022 com seus autores

O Brasil conta com cerca de 4 milhões de compositores cadastrados no banco de dados da gestão coletiva da música, formada pelas associações Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC, além do Ecad. Eles representam mais de 80% do total de filiados às setes associações, que são responsáveis pelo cadastro de compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros. Trata-se de uma representatividade expressiva, o que faz com que os compositores tenham até um dia próprio para chamar de seu.

É no 15 de janeiro, neste domingo, que são homenageados todos aqueles que usam a criatividade e a emoção para criar músicas, seja letra ou melodia ou as duas juntas. Por isso, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou o Dia Mundial do Compositor para fazer o levantamento sobre a representatividade da categoria no Brasil e sobre quem está por trás das músicas mais tocadas em shows realizados no Brasil em 2022.

O ranking musical que leva a lista dos autores das canções teve na liderança “Baby me atende”, de autoria de Igor Costa, Rodrigo Reys, Matheus Fernandes e Junior Angelim. O segundo lugar foi de “Arranhão”, dos compositores Nudoze, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Kaique Kef, Felipe Kef e Edson Garcia. A terceira posição ficou com “Ficha limpa”, de autoria de Felipe Marins, Edson Garcia, Marcia Araújo e Nicolas Damasceno.

Ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows no Brasil no ano de 2022

1 – Baby me atende – Igor Costa / Rodrigo Reys / Matheus Fernandes / Junior Angelim

2 – Arranhão – Nudoze / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Kaique Kef / Felipe Kef / Edson Garcia

3 – Ficha limpa – Felipe Marins / Edson Garcia / Marcia Araújo / Nicolas Damasceno

4 – Evidências – Paulo Sergio Valle / José Augusto

5 – Coração cachorro – Fellipe Panda / Breno Lucena / Felipe Love / Daniel dos Versos / James Blount / Pg do Carmo / Riquinho da Rima

6 – Boate azul – Benedito Seviero / Tomaz

7 – Rolê – Dj Ivis / Tarcísio do Acordeon

8 – Batom de cereja – Leo Soares / Kito / Lucas Papada / Elcio Di Carvalho

9 – Meu pedaço de pecado – Daniel Mendes / João Gomes

10 – Chega e senta – João Pedroni / Jenner Melo / Vinicius Peres / Rafael Lib / Jeninho

11 – Cheia de manias – Luiz Carlos

12 – Ameaça – Guilherme Ferraz / Leo Sagga / Paulo Pires / Diego Ferrari / Ray Antonio / Everton Matos

13 – Morena – Diego Barão / Luan Santana / Shylton / Breno / Lucas Santos

14 – Esqueça-me se for capaz – Thales Lessa / Renno Poeta / Junior Gomes / Gabriel Ângelo

15 – Não quero dinheiro – Tim Maia

Toma toma vapo vapo – Vinicius O Poeta / Shylton / Lucas Medeiros / Mc Danny

16 – Ela e ela – Cris Ribeiro / Nando Marx / Thales Lessa / Douglas Mello / Flavinho Tinto

17 – Você beberia ou não beberia? – Jujuba / Kinho Chefao / Rodrigo Reys / Hiago Nobre

Não não vou (passa lá em casa) – Jota Reis / Rafael Leal / Vittinho No Beat

18 – Revoada no colchão – Diego Barão / Dg / Shylton / Batidao Stronda / Lucas Medeiros

19 – Eva – Umto / Cartavetrata / Ficarelli

Putariazinha – Caio Sanfoneiro / Felipe Amorim / Tinho Wt / Vitinho Sanfoneiro / Kaleb Junior

20 – A maior saudade – Lari Ferreira / Diego Silveira / Rafa Borges / Junior Pepato

Aquelas coisas – Daniel Mendes / Washington Jr.

MassMedia