Moradores do Montreal podem sugerir cursos gratuitos do Programa Frente de Trabalho e Proteção Social

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – convida os moradores do bairro Montreal a participarem de uma consulta online de diagnóstico com o bjetivo de identificar cursos de interesse da população, visando participação no Programa Frente de Trabalho e Proteção Social. “O programa, instituído no município de Sete Lagoas, tem caráter eminentemente assistencial, com objetivo dar ocupação, renda, capacitação e qualificação profissional aos desempregados residentes na cidade”, explica a secretária da pasta, Luciene Chaves.

Além de servir como diagnóstico, o cadastro também servirá de seleção do público que participará do programa Frente de Trabalho e Proteção Social. O público-alvo do Programa são pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e o critério de desempate vai obedecer os seguintes requisitos:

I – maior tempo de desemprego;

II – concorrentes com maior idade;

III – menor renda familiar per capita;

IV – possuir o maior número de dependentes com idade de até 14 anos.

“Todas as inscrições serão encaminhadas para uma análise posterior para avaliar quem possui os critérios necessários para ser selecionado para o programa”, lembra a secretária. O formulário deve ser preenchido no link https://forms.gle/PeLF4rXjnr6G2YK37 até a próxima terça-feira, 17 de janeiro. Confira a lista de cursos que fazem parte da consulta:

ÁREA DA BELEZA: Alongamento de cílios, Alongamento de unhas (gel/fibra), Barbearia profissional, Design de sobrancelhas, Depilação profissional, Corte de cabelo feminino, Corte de cabelo masculino.

ÁREA DA GASTRONOMIA: Quitutes e quitandas, Cozinheiro (a), Doces finos, Design de bolos.

ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO: Secretariado, Porteiro profissional, Gestão de pessoas e liderança, Auxiliar administrativo.

ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL: Eletricista predial e residencial, Bombeiro hidráulico, Pintor de parede, Instalação e manutenção de ar condicionado.

ÁREA DA SAÚDE: Cuidador de idosos, Massagem profissional.

ÁREA DA MODA: Corte e costura, Modelagem.

ÁREA DA TECNOLOGIA: Vendedor comercial, Telemarketing, Marketing digital.