Bloco Axé Saudade, com referências dos anos 90 e 2000, reascende áureos tempos do Axé

Amigos se unem em bloco carnavalesco, para reviverem as antiguinhas do Axé em Sete Lagoas.

Com a proximidade do Carnaval, os blocos se movimentam promovendo ensaios e encontros preparatórios para a festa momesca. O bloco Axé Saudade, fundado em abril de 2022, já vem agitando os quatro cantos de Sete Lagoas.

Rodrigo Barbosa, mais conhecido como Rodrigão, regente da bateria e um dos coordenadores do bloco, contou ao Hoje Cidade sobre suas influências. “Somos um bloco com influências afro que tem como objetivo resgatar e homenagear o axé music, principalmente das décadas de 90 e dos anos 2000 além de trazer elementos da cultura africana, onde tudo começou. Tanto que as cores do bloco Verde, amarelo e vermelho remetem as cores do pan-africanismo”, relatou.

Rodrigão pontuou algumas referências inspiradoras e que engrossam o repertório do bloco. “Nossas maiores referências são: Olodum, Ilê Aiyê, Timbalada, Araketu, Luiz Caldas, Terra Samba, Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Netinho, Banda Eva dentre outras”,

O bloco foi idealizado por uma turma de amigos de mais de 30 anos. Alguns são músicos, tocam em bandas e já participaram de outros blocos carnavalescos da cidade. A partir daí buscaram conhecimentos através de workshops realizados pelo Leleo Lima, percussionista e regente da bateria do Bloco Baianas Ozadas, maior bloco de Minas Gerais.

Hoje o Axé Saudade possui uma comissão gestora formada por 8 integrantes, que dividem as tarefas entre ajustes da banda, bateria e tarefas administrativas. Atualmente o bloco conta com aproximadamente 60 componentes distribuídos entre bateria, banda e equipe de apoio. “O nosso projeto é nos tornar um dos maiores blocos carnavalescos de Minas Gerais, resgatando os bons carnavais onde as famílias se uniam para assistir as apresentações, escutando boa música e divertindo juntos”, evidenciou o regente.

Para aqueles interessados em ingressar no bloco Axé Saudade, existe um cadastro de reserva que pode ser preenchido através do link da bio do Instagram do bloco. A partir desse cadastro os inscritos serão convidados conforme a necessidade de instrumentistas e equipe de apoio. “Mas estamos aberto para todos os foliões. Fiquem atentos porque vamos lançar nos próximos dias nosso abadá folião”, convidou Rodrigão.



Confira a agenda do Bloco Axé Saudade:

14/01 – Praça do Escorrega – 16H (abertura do pré-carnaval)

15/01 – Lagoa Paulino – 16 horas

21/01 – 4º Workshop para aprendizado de novos ritmos com Leleo Lima (regente da bateria do Baianas Ozadas de BH)

28/01 – Ensaio Aberto (Local a definir)

05/02 – Evento a confirmar

12/02 – Encerramento do Pré-carnaval na lagoa do Boa Vista

18/02 (sábado) no shopping Sete Lagoas

19/02 (Evento particular)