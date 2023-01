Conversa Afiada, não poderia deixar de falar de mais um fato ocorrido em Brasília.

Lamentável o vandalismo e a covardia de destruir o que pertence ao povo.

Relembre o teatro da posse dia 1º que foi lastimável assistir pela TV Globo, que nem a Rampa falsa foi autorizada aos cinegrafistas mostrar.

Também dia 1º as brigas e vandalismo nos shows também não foram divulgados pela Globo.

Importante lembrar aos leitores, que já se passou o tempo que o poder de fazer documentário era somente das emissoras de TV.

A Globo edita as imagens e o áudio e leva para você o que são “pagos com propinas” omitindo fatos reais.

Eu particularmente já por quatro anos não acredito, não assisto e nem leio matérias oriundas do Grupo Globo, e mais, existem outras emissoras de TV que também recebem “propina” para divulgar imagens e áudio de interesse de que paga.

Por que não foi divulgado o vandalismo conforme estão sendo mostrado através de vídeos e depoimentos de quem estava lá presente?

Reafirmo que sou totalmente contra qualquer ato de vandalismo e depredação do que é nosso.

Quem me acompanha, sabe que sou Cruzeirense fui totalmente contra os vândalos intitulados “torcedores” que depredaram sede e estádio do clube.

E não mudarei minha opinião com torcedores de qualquer outra equipe de futebol do Brasil e do mundo que age com o coração se não consulta a razão.

Não justifica algumas emissoras de televisão, principalmente o Grupo Globo que todos sabem recebe uma alta propina para divulgar aquilo que “eles” querem.

Fica aqui uma pergunta no ar: E a Globo pagou a exorbitante dívida aos cofres públicos?

O contrato foi renovado por 15 anos.

O Grupo Jovem Pan fazem um trabalho sério.

Sabe por quê?

Por mostrar e falar a verdade dos fatos.

Será que a Globo vai mostrar a cara dos infiltrados e diálogos pelo celular com alguns parlamentares?

Mantenha o celular na mão:

Luz, Câmera, Ação…

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

