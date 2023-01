Atlético e América jogam nesta sexta-feira por vaga na terceira fase da Copinha

O Atlético foi líder do Grupo 27, que tinha o Galvez-AC, o Mixto-MT e os donos da casa, Água Santa. O Galinho venceu os três jogos (1×0, 2×1 e 4×2) e agora encara o Nova Iguaçu-RJ, que foi segundo colocado do Grupo 28. A bola rola às 10h30 desta sexta, no estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, que foi a casa do Galo na primeira fase.

O América também foi líder de seu grupo, o 18, com três vitórias em três jogos contra Retrô-PE, Ponte Preta e Vocem-SP. O Coelho vai encarar o CS Paraibano nesta segunda fase, às 15h, no estádio Antônio Viana da Silva, em Assis, sede do alviverde na primeira fase.